Клопп прокомментировал шансы «Ливерпуля» на проход в 1/2 финала Лиги Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, сможет ли его команда отыграться после разгромного поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

«В понедельник посмотрю эту игру в записи. Но могу сказать сейчас, что есть пару моментов, в чём нам нужно прибавить, чтобы стать лучше. Сможем ли выиграть? Да, если будем играть хорошо, то всё возможно. Сможем ли победить со счётом 3:0 и пройти в полуфинал? Понятия не имею. Но сейчас нам плохо, и это важно. В такие моменты всегда кажется, что соперник уже прошёл дальше, но пока мы не сыграем ответный матч, ничего не решено.

Это была ужасная игра для нас. Я знаю, что ребята могут играть лучше, но сегодня они этого не сделали, и мы должны продемонстрировать реакцию в воскресенье. Я почти уверен, что они это сделают», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, ответная игра состоится 18 апреля в Бергамо (Италия).

Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве:

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