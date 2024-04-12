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Клопп прокомментировал шансы «Ливерпуля» на проход в 1/2 финала Лиги Европы

Клопп прокомментировал шансы «Ливерпуля» на проход в 1/2 финала Лиги Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, сможет ли его команда отыграться после разгромного поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«В понедельник посмотрю эту игру в записи. Но могу сказать сейчас, что есть пару моментов, в чём нам нужно прибавить, чтобы стать лучше. Сможем ли выиграть? Да, если будем играть хорошо, то всё возможно. Сможем ли победить со счётом 3:0 и пройти в полуфинал? Понятия не имею. Но сейчас нам плохо, и это важно. В такие моменты всегда кажется, что соперник уже прошёл дальше, но пока мы не сыграем ответный матч, ничего не решено.

Это была ужасная игра для нас. Я знаю, что ребята могут играть лучше, но сегодня они этого не сделали, и мы должны продемонстрировать реакцию в воскресенье. Я почти уверен, что они это сделают», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, ответная игра состоится 18 апреля в Бергамо (Италия).

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