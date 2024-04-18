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Мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ

Мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ
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В эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команды сыграли вничью со счётом 3:3. На 12-й минуте ответной игры гости повели. В их составе забил бразильский нападающий Родриго. На 76-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ, где сыграет с «Баварией».

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