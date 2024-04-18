Анчелотти — первый тренер, трижды выбивавший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, который три раза выбивал команду Хосепа Гвардиолы из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, ранее подобное не удавалось ни одному тренеру в современном футболе. Впервые Анчелотти прошёл Гвардиолу в 2014 году, когда «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов оказался сильнее «Баварии» (1:0, 4:0). Второй раз итальянский специалист переиграл нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» в 2022-м. Тогда также во главе «сливочных» Анчелотти прошёл «Сити» Гвардиолы (3:4, 3:1) и вышел в финал турнира.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: