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Анчелотти — первый тренер, трижды выбивавший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов

Анчелотти — первый тренер, трижды выбивавший команду Гвардиолы из Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, который три раза выбивал команду Хосепа Гвардиолы из Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

По информации источника, ранее подобное не удавалось ни одному тренеру в современном футболе. Впервые Анчелотти прошёл Гвардиолу в 2014 году, когда «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов оказался сильнее «Баварии» (1:0, 4:0). Второй раз итальянский специалист переиграл нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» в 2022-м. Тогда также во главе «сливочных» Анчелотти прошёл «Сити» Гвардиолы (3:4, 3:1) и вышел в финал турнира.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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