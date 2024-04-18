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Голкипер «Реала» Лунин обратился к команде после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Лунин обратился к команде после выхода в полуфинал Лиги чемпионов
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался о победе своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, пен. 4:3) и выходе в полуфинал турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Я измотан. В моей карьере это первая такая игра, настолько тяжёлыми выдались эти 120 минут. Выражаю огромную благодарность команде, которая бежала, билась и прикладывала грандиозные усилия… Мы вышли в полуфинал.

В таких матчах приходится страдать. Нельзя всё время владеть мячом, нельзя постоянно быть лучшей командой на поле. Для меня это потрясающий опыт. Не могу представить, чтобы я хотя бы ещё 20 минут мог так бегать.

Лучший игрок матча – это точно команда. Мы говорим про всех игроков, мы говорим о тренере, партнёрах, которые помогали мне… Мы все сделали правильный выбор», – приводит слова Лунина AS.

Отметим, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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