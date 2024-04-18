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Томас Тухель прокомментировал встречу с «Реалом» в полуфинале Лиге чемпионов

Томас Тухель прокомментировал встречу с «Реалом» в полуфинале Лиге чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущей встрече в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки и будут альтернативные варианты в составе. Нам нужна полная скамейка запасных на такие матчи. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшняя игра была ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

Я осознаю, что полуфинал с «Реалом» будет совершенно другим, потому что стиль испанцев полностью отличается от стиля «Арсенала». Сожалею, что не слишком много смотрел игры «Реала» в этом сезоне. Поэтому очевидно, что это одно из самых сложных противостояний в сезоне для нас. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира. Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 1/4 финала турнира «Бавария» прошла «Арсенал» (2:2, 1:0), а «Реал» в серии пенальти был сильнее «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 – пен. 4:3).

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Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Киммих – 63'    
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