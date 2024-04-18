Томас Тухель прокомментировал встречу с «Реалом» в полуфинале Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о будущей встрече в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Надеюсь, у нас вернутся некоторые игроки и будут альтернативные варианты в составе. Нам нужна полная скамейка запасных на такие матчи. Но с точки зрения командных усилий, готовности жертвовать собой и претерпевать трудности вместе сегодняшняя игра была ориентиром. По-другому на таком уровне играть нельзя.

Я осознаю, что полуфинал с «Реалом» будет совершенно другим, потому что стиль испанцев полностью отличается от стиля «Арсенала». Сожалею, что не слишком много смотрел игры «Реала» в этом сезоне. Поэтому очевидно, что это одно из самых сложных противостояний в сезоне для нас. Мы сыграем в полуфинале против крупнейшего клуба мира. Мы с нетерпением ждем этого вызова и надеемся, что будем на высоте», – приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в 1/4 финала турнира «Бавария» прошла «Арсенал» (2:2, 1:0), а «Реал» в серии пенальти был сильнее «Манчестер Сити» (3:3, 1:1 – пен. 4:3).