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Андрей Лунин прокомментировал неудачно исполненный пенальти Бернарду Силвой

Андрей Лунин прокомментировал неудачно исполненный пенальти Бернарду Силвой
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1 – пен. 4:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Мы готовились к серии пенальти. У меня была информация о тех игроках, которые остались бить пенальти в послематчевой серии. Правда, в одном моменте пришлось рискнуть. К счастью, с Бернарду всё прошло хорошо. Надо было остаться на месте (улыбается)», – приводит слова Лунина AS.

Напомним, в серии пенальти вратарь «Реала» отразил два пенальти от португальского хавбека Бернарду Силвы и хорватского полузащитника Матео Ковачича.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 27 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и в 12 матчах сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 16 млн.

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