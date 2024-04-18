Андрей Лунин прокомментировал неудачно исполненный пенальти Бернарду Силвой

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1 – пен. 4:3).

«Мы готовились к серии пенальти. У меня была информация о тех игроках, которые остались бить пенальти в послематчевой серии. Правда, в одном моменте пришлось рискнуть. К счастью, с Бернарду всё прошло хорошо. Надо было остаться на месте (улыбается)», – приводит слова Лунина AS.

Напомним, в серии пенальти вратарь «Реала» отразил два пенальти от португальского хавбека Бернарду Силвы и хорватского полузащитника Матео Ковачича.

В нынешнем сезоне Лунин сыграл в 27 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и в 12 матчах сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 16 млн.

Материалы по теме Лунин обратился к команде после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: