Осинькин прокомментировал стычку тренеров в матче «Крылья Советов» — «Рубин»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу конфликтной ситуации, произошедшей в домашнем матче самарцев в 24-м туре РПЛ с «Рубином» (2:0) между его помощником Виктором Булатовым и главным тренером гостей Рашидом Рахимовым.

«Я вообще не видел конфликта между Рахимовым и Булатовым. Даже на видео видно, что я немножко в сторонке стою, когда ситуация произошла.

Могу только сказать, что знаю версии инцидента с двух сторон, но не хотел бы вообще что-то об этом говорить. В таких ситуациях обе стороны всегда считают себя правыми. Давайте лучше сейчас закончим обсуждать эту тему, потому что, на самом деле, таких ситуаций бывает миллион.

Была обычная эмоциональная реакция, просто много людей это увидели. Если бы не пресса, то на конфликт Булатова и Рахимова даже не обратили бы внимания. Футбол — эмоциональная игра. Посмотрите хотя бы, какая в том матче была битва в первом тайме, например. Отсюда и эмоции, которые привели к небольшому конфликту. Но это всё поверхностно, сейчас всё нормально», — приводит слова Осинькина Sport24.

Матч 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» завершился победой самарского клуба со счётом 1:0. В перерыве встречи красную карточку получил главный тренер казанцев Рашид Рахимов. По данным СМИ, это произошло из-за конфликта специалиста с тренером «Крыльев» Виктором Булатовым, которому Рахимов предложил выяснить отношения в драке. Также появилась информация, что позднее главный тренер самарцев Игорь Осинькин извинился перед казанским коллегой за слова своего помощника, которые привели к конфликту.