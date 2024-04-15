Рашид Рахимов раскрыл детали конфликта с тренером «Крыльев Советов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о конфликте с тренером «Крыльев Советов» Сергеем Булатовым, из-за которого его удалили в перерыве матча 24-го тура РПЛ. 14 апреля казанцы уступили самарской команде со счётом 0:2.

«Был эпизод, когда стоял Игорь Осинькин, вышел я, было нарушение [на поле], и началась заварушка. Выбегает помощник Осинькина и начинает орать: «Вторую жёлтую, давай вторую». Я ему отвечаю: «Ты-то что выбежал и кричишь? Есть главный тренер, вернись на своё место». Он не вернулся, а встал около делегата матча.

После того как Галимов показал мне жёлтую, я стал уходить и ему [тренеру] сказал: «Ты не вмешивайся, стой на своём месте, что ты кричишь? Это не твоё дело, ты что указываешь»? И в этот момент тебя посылают на три буквы. Естественно, ты начинаешь реагировать по-другому. У меня ни один помощник не позволит главному тренеру соперника сказать такие грубые вещи или послать его.

Думаете, я неадекватный человек и реагирую просто так? Такого не бывает. Я уже давно отошёл от этих моментов, реагирую правильно. Но когда тебе такое говорят, естественно, идёт реакция.

Продолжение было после первого тайма, и в подтрибунке я ему сказал: «Ты что себе позволяешь, ты как меня можешь посылать? Если ты такой герой, сильный, вызови меня, пойдём выйдем. Отвечай за свои слова». Он поднял ручки, мол, я ничего.

Когда мне успели дать вторую? Я выражался там нецензурной бранью, записали [судьи] в перерыве, я об этом не знал. Дал указания команде, и тут ко мне заходят и спрашивают, удалили ли меня. Я сказал, что не знаю. Когда я спросил у помощника судьи, он сказал, что за нецензурную брань. Хорошо, нецензурная брань, но можно удалять всех. Русский язык богат. Все выражаются. Тот же Ежов говорил… Наверное, Вада просто не понимает этих слов. И за это можно удалять.

Почему вы не хотите понять, что посылают на три буквы тоже не нежно? Богатый русский язык позволил послать меня жёстко. Давайте реагировать правильно. Это не оправдывает мои действия в эмоциональном плане. Я вышел из этого возраста, и я должен был проконтролировать себя. Но реакция как человека эмоционального чисто мужская», – сказал Рахимов в эфире «Коммент.Шоу».