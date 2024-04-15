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Радимов: больше всего пользы в «Спартаке» извлёк Абаскаль — обогатился опытом и деньгами

Радимов: больше всего пользы в «Спартаке» извлёк Абаскаль — обогатился опытом и деньгами
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Владислав Радимов высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака». По мнению Радимова, наибольшую выгоду из сложившейся ситуации в «Спартаке» извлёк именно испанский специалист — он набрался опыта работы с большим клубом и заработал большие деньги.

«В любом случае с Абаскалем был путь в никуда, это стало давно очевидно. Хорошо, что спартаковские боссы решили так. Больше всего пользы из ситуации извлёк сам Абаскаль, поработал под давлением, а теперь уезжает, обогащённый опытом и получив немало денег», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, СМИ связывают «Спартак» с Валерием Карпиным, Станиславом Черчесовым, Паскалем Янсеном и Владимиром Ивичем.

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