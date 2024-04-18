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«Иногда простые решения приносят результат». Личка — о голе Смолова в ворота «Оренбурга»

«Иногда простые решения приносят результат». Личка — о голе Смолова в ворота «Оренбурга»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Москвичи выиграли со счётом 4:2. В составе «Динамо» отличились Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 11'     0:2 Тюкавин – 62'     1:2 Горбани – 68'     1:3 Макаров – 74'     1:4 Карраскаль – 82'     2:4 Томпсон – 90+2'    

«Здорово, что забили четыре гола, потому что в последних матчах не использовали много выгодных моментов. Хорошо, что отличились с первого же удара, когда Федя [Смолов] не стал ничего придумывать и в касание пробил. Иногда простые решения приносят результат», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В матче второго этапа Пути регионов Кубка России «Динамо» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт в период с 30 апреля по 2 мая.

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