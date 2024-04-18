«Иногда простые решения приносят результат». Личка — о голе Смолова в ворота «Оренбурга»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Москвичи выиграли со счётом 4:2. В составе «Динамо» отличились Фёдор Смолов, Константин Тюкавин, Денис Макаров и Хорхе Карраскаль.

«Здорово, что забили четыре гола, потому что в последних матчах не использовали много выгодных моментов. Хорошо, что отличились с первого же удара, когда Федя [Смолов] не стал ничего придумывать и в касание пробил. Иногда простые решения приносят результат», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В матче второго этапа Пути регионов Кубка России «Динамо» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт в период с 30 апреля по 2 мая.