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Хавбек «Спартака» Игнатов: не сказал бы, что нереально играть против «Зенита»

Хавбек «Спартака» Игнатов: не сказал бы, что нереально играть против «Зенита»
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). По сумме двух встреч дальше прошёл «Зенит» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Я бы не сказал, что нереально играть против «Зенита». Плюс-минус за два матча — было равное противостояние. Просто «Зенит» где-то лучше воспользовался своими шансами», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встретится с ЦСКА. «Спартак» опустился в сетку Пути регионов и в матче второго этапа 1/2 финала сыграет с «Динамо». Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.

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