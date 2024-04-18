Хавбек «Спартака» Игнатов: не сказал бы, что нереально играть против «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался об ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). По сумме двух встреч дальше прошёл «Зенит» (2:1).

«Я бы не сказал, что нереально играть против «Зенита». Плюс-минус за два матча — было равное противостояние. Просто «Зенит» где-то лучше воспользовался своими шансами», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» встретится с ЦСКА. «Спартак» опустился в сетку Пути регионов и в матче второго этапа 1/2 финала сыграет с «Динамо». Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА.