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Бубнов: сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал навязывать «Зениту» борьбу

Бубнов: сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал навязывать «Зениту» борьбу
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Бывший футболист Александр Бубнов поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Команды сыграли вничью со счётом 0:0, и «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух встреч — 2:1. Далее сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку Пути регионов и проведёт там матч с московским «Динамо». Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Может быть, парадоксально звучит, но «Спартак» в Санкт-Петербурге даже на ничью не наиграл. «Зенит», возможно, ждал, что спартаковцы большими силами пойдут вперёд, будут агрессивно играть. Но ничего подобного не было. Может быть, игра получилась такой напряжённой, что и для красно-белых поражение фатальным не было. Ну проиграли и проиграли. В Пути регионов соперник даже проще будет.

Если бы что-то принципиальное решалось на поле, то игра по характеру была бы совсем другой. А так у меня сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал навязывать борьбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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