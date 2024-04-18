Бубнов: сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал навязывать «Зениту» борьбу

Бывший футболист Александр Бубнов поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак». Команды сыграли вничью со счётом 0:0, и «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ по сумме двух встреч — 2:1. Далее сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку Пути регионов и проведёт там матч с московским «Динамо». Игры пройдут в период с 30 апреля по 2 мая.

«Может быть, парадоксально звучит, но «Спартак» в Санкт-Петербурге даже на ничью не наиграл. «Зенит», возможно, ждал, что спартаковцы большими силами пойдут вперёд, будут агрессивно играть. Но ничего подобного не было. Может быть, игра получилась такой напряжённой, что и для красно-белых поражение фатальным не было. Ну проиграли и проиграли. В Пути регионов соперник даже проще будет.

Если бы что-то принципиальное решалось на поле, то игра по характеру была бы совсем другой. А так у меня сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал навязывать борьбу», — приводит слова Бубнова Sportbox.