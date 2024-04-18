Сёмин: стратегия «Зенита» себя оправдывает — привозят ярких исполнителей

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру новичка «Зенита» Педро Энрике Силвы дос Сантоса. 18-летний бразильский нападающий пополнил состав санкт-петербургского клуба в январе нынешнего года.

«Конечно, сразу видно, что парень талантлив — тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие, однако в будущем они окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает, они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат.

А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые мощно начинают, а потом пропадают. Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет», — приводят слова Сёмина «Известия».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Педро провёл пять матчей и отметился одни забитым мячом. Также на счету нападающего две игры и два гола в Фонбет Кубке России.