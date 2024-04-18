Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»

Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля из столичного «Спартака». Клуб объявил об уходе Абаскаля в воскресенье, 14 апреля. В предшествовавшем этому матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» со счётом 0:1.

«Какой главный критерий в работе тренера и руководителя? Результат и место в таблице. Так всегда было, есть и будет. Мне показалось, что нестабильность в игре команды, нервозность, волнение шли именно от главного тренера. Абаскаль так и не определил оптимальный состав, пробовал разные сочетания.

Но я бы не возлагал всю вину только на испанца. Наверное, ответственность должны разделить и те руководители, которые его приглашали. Ведь кто-то же позвал его в «Спартак», кто-то дал добро на то, что у команды отпуск получился дольше, чем у всех остальных? Надо рассматривать всё в комплексе», — приводят слова Сёмина «Известия».

35-летний Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года. В феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года. После увольнения испанского специалиста и. о. главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча.

Материалы по теме
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Рейтинг
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android