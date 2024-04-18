Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля из столичного «Спартака». Клуб объявил об уходе Абаскаля в воскресенье, 14 апреля. В предшествовавшем этому матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» со счётом 0:1.

«Какой главный критерий в работе тренера и руководителя? Результат и место в таблице. Так всегда было, есть и будет. Мне показалось, что нестабильность в игре команды, нервозность, волнение шли именно от главного тренера. Абаскаль так и не определил оптимальный состав, пробовал разные сочетания.

Но я бы не возлагал всю вину только на испанца. Наверное, ответственность должны разделить и те руководители, которые его приглашали. Ведь кто-то же позвал его в «Спартак», кто-то дал добро на то, что у команды отпуск получился дольше, чем у всех остальных? Надо рассматривать всё в комплексе», — приводят слова Сёмина «Известия».

35-летний Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года. В феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года. После увольнения испанского специалиста и. о. главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча.