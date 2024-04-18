Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Клюев назначен главным тренером «Волгаря»

Денис Клюев назначен главным тренером «Волгаря»
Аудио-версия:
Комментарии

Новым главным тренером астраханского «Волгаря» назначен российский специалист Денис Клюев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее 50-летний Денис Клюев работал в «Сочи», екатеринбургском «Урале-2», а также в структуре московского «Локомотива».

«В тренерский штаб Клюева также войдёт Ансар Аюпов. Ансар Максутович в качестве игрока известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», с которым завоёвывал бронзовые медали чемпионата России. В сезоне-1996/1997 стал бронзовым призёром чемпионата Нидерландов в составе «Твенте».

Рады приветствовать Дениса Викторовича и Ансара Максутовича в нашем клубе и желаем успеха в работе!» — написано в заявлении «Волгаря».

«Волгарь» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 26 матчей.

Материалы по теме
Новое яркое заявление Калешина и падение лидера в таблице. В Первой лиге — огонь!
Новое яркое заявление Калешина и падение лидера в таблице. В Первой лиге — огонь!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android