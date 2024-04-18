Захарян: хочу в следующем сезоне играть в еврокубках и забить больше голов

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян заявил о желании играть в еврокубках и улучшить игру в следующем сезоне.

«Было очень важно забить первый гол за «Реал Сосьедад», я очень рад этому. В следующем году с этой командой я хочу снова сыграть в еврокубках, хочу улучшить свою индивидуальную игру и забить больше голов», — сказал Захарян Euskal Telebista, его слова приводит Marca.

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 36 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.