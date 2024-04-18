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«Локомотив» продлил контракт с защитником Самошниковым

«Локомотив» продлил контракт с защитником Самошниковым
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Московский «Локомотив» продлил контракт с защитником Ильёй Самошниковым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Срок нового контракта игрока с клубом рассчитан до мая 2027 года.

Фото: ФК «Локомотив»

«Эмоции только положительные, я очень рад этому. Надеюсь, что после продления буду и дальше помогать команде. В «Локомотиве» прекрасный коллектив», — сказал Самошников.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Илья Самошников провёл 21 матч, в которых отметился одним забитым мячом и оформил две голевые передачи. Также на счету защитника семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Самошников перешёл в «Локомотив» в июне 2023-го.

В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с казанским «Рубином» в субботу, 20 апреля.

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