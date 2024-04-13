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Мусаев радовался голу, Самошников катал на спине Глушенкова. Лучшие фото ничьей в дерби

Мусаев радовался голу, Самошников катал на спине Глушенкова. Лучшие фото ничьей в дерби
«Локомотив» — ЦСКА
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13 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон отметился забитым мячом в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА. Этот гол стал первым в профессиональной карьере футболиста. В нынешнем сезоне, до начала сегодняшней игры с ЦСКА, Фассон принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После 23 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 37 очков, но расположился на четвёртой строчке.

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