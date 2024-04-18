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Игрок «Балтики» Пряхин: Игнашевич в роли главного тренера ЦСКА? Почему нет?

Игрок «Балтики» Пряхин: Игнашевич в роли главного тренера ЦСКА? Почему нет?
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Футболист «Балтики» Сергей Пряхин не исключает, что главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич со временем может возглавить московский ПФК ЦСКА, за который выступал во времена игровой карьеры.

— Допускаешь, что когда-нибудь Игнашевич вернётся в ЦСКА в качестве главного тренера?
— Не знаю, всё может быть. Почему бы и нет? — сказал Сергей Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, во время игровой карьеры Игнашевич стал футболистом ЦСКА летом 2004 года. За 14 лет он провёл в составе красно-синих 381 матч и забил 35 голов. Долгое время он являлся капитаном команды. В активе Игнашевича 18 трофеев с московским клубом: Кубок УЕФА, пять чемпионств, шесть Кубков и шесть Суперкубков России.

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