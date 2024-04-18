Игрок «Балтики» Пряхин: Игнашевич в роли главного тренера ЦСКА? Почему нет?

Футболист «Балтики» Сергей Пряхин не исключает, что главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич со временем может возглавить московский ПФК ЦСКА, за который выступал во времена игровой карьеры.

— Допускаешь, что когда-нибудь Игнашевич вернётся в ЦСКА в качестве главного тренера?

— Не знаю, всё может быть. Почему бы и нет? — сказал Сергей Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, во время игровой карьеры Игнашевич стал футболистом ЦСКА летом 2004 года. За 14 лет он провёл в составе красно-синих 381 матч и забил 35 голов. Долгое время он являлся капитаном команды. В активе Игнашевича 18 трофеев с московским клубом: Кубок УЕФА, пять чемпионств, шесть Кубков и шесть Суперкубков России.