Бышовец: есть оптимизм, что «Спартак» приемлемо выступит в концовке сезона

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил результат прошедшего накануне матча Кубка России «Зенит» — «Спартак». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0. Однако по сумме двух встреч красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:2). Таким образом, «Спартак» отправился в сетку Пути регионов, где на стадии полуфинала сыграет с «Динамо», а «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с ЦСКА.

«Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения. Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определённый оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».