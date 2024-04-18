УЕФА оштрафовал «Барселону» за поведение болельщиков на матче ЛЧ с «ПСЖ» в Париже

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Барселону» за поведение болельщиков во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщил Relevo.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) 10 апреля. «Барселона» одержала победу со счётом 3:2. Отмечается, что штраф составил € 32 тыс. Кроме этого, «Барселона» наказана запретом продаж билетов на один выездной матч условно. Испытательный строк — один год.

В ответном матче в Барселоне, который состоялся 16 апреля, «ПСЖ» выиграл со счётом 4:1. Таким образом, французская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч — 6:4.

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