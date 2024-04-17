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«Барселона» потеряла шансы принять участие на клубном чемпионате мира — 2025

«Барселона» потеряла шансы принять участие на клубном чемпионате мира — 2025
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 4:6). Таким образом, каталонская команда покинула турнир, не сумев выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

Результат противостояния с парижанами не позволил «Барселоне» квалифицироваться на клубный чемпионат мира. Команда Хави не сумела обойти мадридский «Атлетико» по рейтинговым очкам. Для того, чтобы принять участие в турнире «Барселона» должна была проходить в следующий этап, при неуспешном результате подопечных Диего Симеоне.

Напомним, клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. На турнире уже точно сыграют мадридские «Реал» и «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ, «Бавария» и дортмундская «Боруссия», представляющие немецкий чемпионат, итальянские «Интер» и «Ювентус», французский «Пари Сен-Жермен», а также португальские топ-клубы — «Бенфика» и «Порту».

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