«Барселона» потеряла шансы принять участие на клубном чемпионате мира — 2025

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 4:6). Таким образом, каталонская команда покинула турнир, не сумев выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Результат противостояния с парижанами не позволил «Барселоне» квалифицироваться на клубный чемпионат мира. Команда Хави не сумела обойти мадридский «Атлетико» по рейтинговым очкам. Для того, чтобы принять участие в турнире «Барселона» должна была проходить в следующий этап, при неуспешном результате подопечных Диего Симеоне.

Напомним, клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. На турнире уже точно сыграют мадридские «Реал» и «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ, «Бавария» и дортмундская «Боруссия», представляющие немецкий чемпионат, итальянские «Интер» и «Ювентус», французский «Пари Сен-Жермен», а также португальские топ-клубы — «Бенфика» и «Порту».

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