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Владимир Быстров: в тренажёрный зал не хожу, но от пива планирую отказаться

Владимир Быстров: в тренажёрный зал не хожу, но от пива планирую отказаться
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров признался, что сейчас не ходит в тренажёрный зал и пьёт пиво. В то же время он подчеркнул, что планирует отказаться от вредной привычки.

– Вам 40 лет, но вы сделали несколько впечатляющих рывков. Дайте совет всем мужчинам: как держать себя в форме?
– Если бы я знал этот совет, у меня не было бы живота. А так — надо что-то делать, конечно.

– Но что делаете вы?
– Я ничего не делаю.

– Тренажёрный зал?
– Нет. Не хожу.

– Пиво?
– Тоже пока не отказался.

– Планируете?
– Планирую. Так что, считайте, уже отказался. Вот Геннадий Сергеевич (Орлов. — Прим. «Чемпионата») идёт. Посмотрите, в какой он великолепной форме. Мы с ним в одну баню ходим, – сказал Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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