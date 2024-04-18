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Максим Боков: пускай «Зенит» думает, как справляться с ЦСКА в Кубке России

Максим Боков: пускай «Зенит» думает, как справляться с ЦСКА в Кубке России
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Максим Боков высказался о противостоянии клубов в Фонбет Кубке России. «Зенит» и ЦСКА встретятся в финале Пути РПЛ. Первый матч состоится на отрезке с 30 апреля по 2 мая.

«В Кубке важна каждая игра. Другое дело, что формат изменили. Матч ЦСКА — «Зенит» — это яркая афиша. Будет бескомпромиссная борьба. В прошлом году «Зенит» тоже предоставлял угрозу, но армейцы его обыграли. У ЦСКА много наигранных комбинаций, да и чего стоит один [только] Мусаев. Пускай лучше «Зенит» думает, как справляться с ЦСКА», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «Зенит» по сумме двух встреч прошёл «Спартак» (2:1), а ЦСКА оказался сильнее калининградской «Балтики» (3:0).

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