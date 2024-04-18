Экс-хавбек «Ливерпуля» Макманаман высказался о гонке за титул в АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Стив Макманаман высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«В связи с опытом предыдущих лет я бы сделал ставку на «Ман Сити». Они знают, что такое контроль над гонкой за титул, знают, как справляться с давлением. Кроме того, взгляните на состав, который у них есть. «Ливерпулю» и «Арсеналу» придётся бороться до самого последнего дня сезона, но им противостоит невероятно доминирующая команда в лице «Манчестер Сити». Я бы сказал, что «горожане» — фавориты этого сражения», — приводит слова Макманамана журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

После матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», замыкает тройку лидеров «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.