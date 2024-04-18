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Рафаэль Бенитес высказался о гонке за титул в АПЛ

Рафаэль Бенитес высказался о гонке за титул в АПЛ
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Бывший тренер «Ливерпуля», «Эвертона» и «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Манчестер Сити» — очень уверенная в себе команда. У них хороший состав, который позволяет применять ротацию и продолжать выигрывать. Допускаю ли я, что они допустят ошибку, как «Ливерпуль» и «Арсенал» в выходные? Да. Но другие тоже могут ошибаться, поэтому я думаю, что преимущество теперь на стороне «Манчестер Сити», — приводит слова Бенитеса журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

После матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.

Турнирная таблица АПЛ
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