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Булыкин назвал наивысшее достижение московского «Динамо» за 101-летнюю историю клуба

Булыкин назвал наивысшее достижение московского «Динамо» за 101-летнюю историю клуба
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал самое грандиозное достижение бело-голубых за 101-летнюю историю клуба. Он выделил «Золотой мяч» Льва Яшина. Это первый и единственный случай за всю историю футбола, когда награду лучшему футболисту года вручили голкиперу.

«Если смотреть на всю историю «Динамо» то, конечно, [выделяется] Лев Яшин, который выиграл «Золотой мяч». Вряд ли ещё когда-нибудь такое наивысшее достижение повторится. Наверное, ещё отмечу бронзу в сезоне-2021/2022. Команда боролась с «Зенитом», но не смогли хорошо войти в весеннюю часть чемпионата и заняли третье место. Это был очень обнадёживающий сезон», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, сегодня, 18 апреля, футбольному клубу «Динамо» исполнился 101 год.

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