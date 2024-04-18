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«Конкретики пока нет». Антон Шунин — о продлении контракта с «Динамо»

«Конкретики пока нет». Антон Шунин — о продлении контракта с «Динамо»
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о переговорах с московским клубом о продлении контракта. Напомним, действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Конкретики пока нет. Сезон идёт, будем смотреть что будет дальше. Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было.

Завершение карьеры? Дайте поиграть чуть-чуть!» — приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, Антону Шунину 37 лет, он является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 16 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 22 мяча и два раза отыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс.

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