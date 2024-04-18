«Одни не особо хотели, другие не могли». Дьяков — о матче «Спартака» с «Зенитом»

Бывший центральный защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о минувшем полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

«Спартак» был вообще далёк от того, чтобы забить, у «Зенита» моменты были, Максименко играл вчера хорошо, выручил, но нельзя сказать, что «Зенит»провёл какой-то выдающийся матч, как мне показалось. Одни не особо хотели, другие не могли. Не мог — это «Спартак». Если проводить параллели со вчерашним матчем Лиги Чемпионов, то «Реал» закрывался, но играл в контратаке, «Реал» почти весь матч вёл. «Спартак» в контратаки не бежал, позиционного футбола вообще не было, поэтому «Зенит» не особо рвал и метал вчера и играл абсолютно спокойно, по делу выиграл», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.