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Гришин: если ЦСКА пройдёт «Зенит» в Кубке России, то на 90% приблизится к титулу

Гришин: если ЦСКА пройдёт «Зенит» в Кубке России, то на 90% приблизится к титулу
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о предстоящем финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Зенитом». Напомним, встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Fonbet Кубок России . Upper Bracket Final
15 мая 2024, среда. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — лучший соперник для ЦСКА на этой стадии Кубка России. ЦСКА сейчас тоже находится в неплохой форме, так что будет интересная игра. Я так могу предположить, как будет проходить игра: «Зенит» будет атаковать позиционно, а ЦСКА рассчитывать на контратаки. Здесь сыграет роль то, кто лучше подготовится в физическом и тактическом плане.

Получается, что будет сразу три встречи между ЦСКА и «Зенитом». Может, для тренеров это стресс, но для болельщиков — супер. Будут очень интересные игры. Я за ЦСКА всей душой и всем телом, но «Зенит» всё-таки можно назвать фаворитом. Но не всегда фаворит побеждает, и хотелось бы, чтобы ЦСКА эту традицию нарушил. Нужно защитить Кубок.

Если ЦСКА обыграет «Зенит» в этом противостоянии, он пройдёт сильнейшего соперника на пути к Кубку. Я бы сказал, что тогда команда на 90% приблизится к титулу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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