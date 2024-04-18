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Владимир Быстров: у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 35-летним – о чём это говорит?

Владимир Быстров: у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 35-летним – о чём это говорит?
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Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о нынешних молодых футболистах, а также вспомнил, как раньше работали с 18-летними игроками.

«Если у нас 18-летние проигрывают конкуренцию 30-35 летним – о чём здесь говорить? Они не готовы. Вспомните наше время – любой 18-летний уничтожил бы даже 25-летнего. Это уже старики считались. Я бегал в два больше их. А сейчас повесили датчиков, все смотрят на какой-то пульс. В наше время пульс 200, и нам говорили: «Включи мужика – беги дальше». Сейчас пульс 150, им говорят идти отдыхать. И тренеры так работают», – сказал Быстров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Также в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Быстров раскритиковал тренерскую школу в России и детских тренеров. Экс-футболист заявил, что нынешние тренеры привносят в российский футбол европейские ценности.

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