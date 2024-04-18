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«Рома» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 22:00

«Рома» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЕ начнётся в 22:00
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Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся итальянские «Рома» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Манчини – 17'    

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу римского клуба. Единственный гол в игре забил защитник Джанлука Манчини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды. В матче 3-го тура «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:1. В игре 20-го тура миланский клуб выиграл у «волков» со счётом 3:1. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 очков и занимает пятое место. После 32 игр чемпионата Италии «Милан» заработал 69 очков и расположился на второй строчке.

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