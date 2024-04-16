«Барселона» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ начнётся в 22:00

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе каталонского клуба голами отметились крайний нападающий Рафинья, оформивший дубль, а также опорный полузащитник Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили крайний нападающий Усман Дембеле и центральный полузащитник Витинья.