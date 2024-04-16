«Барселона» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ начнётся в 22:00
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Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Матч начнётся в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первый матч между командами завершился со счётом 2:3 в пользу сине-гранатовых. Эта игра состоялась 10 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В составе каталонского клуба голами отметились крайний нападающий Рафинья, оформивший дубль, а также опорный полузащитник Андреас Кристенсен. За «ПСЖ» голы забили крайний нападающий Усман Дембеле и центральный полузащитник Витинья.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37' 1:1 Дембеле – 48' 2:1 Vitinha – 51' 2:2 Рафинья – 62' 2:3 Кристенсен – 77'
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