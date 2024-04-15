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Стало известно, какой клуб АПЛ может возглавить Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает TEAMtalk, Моуринью связывают с «Вест Хэмом» в преддверии возможного ухода наставника лондонской команды Дэвида Мойеса, чей контракт истекает в конце сезона.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021-го. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

Ранее Моуринью тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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