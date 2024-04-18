Каррагер: у «Реала» есть вера в то, что они — лучшая команда в Европе

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3.

«Я не думаю, что «Реал» лучшая команда, чем «Манчестер Сити». Иногда команда, которая выигрывает Лигу чемпионов, не обязательно является лучшей в Европе. Мадридский «Реал» нашёл способ победить. «Сити» был лучше, но у Мадрида есть что-то особенное. Они контролируют своих соперников. У них есть менталитет победителей, вера в то, что они — лучшая команда в Европе. Последний удар по воротам мадридцы нанесли на 12-й минуте. Тот, кто смотрел игру, не зная, что это за команды, сказал бы, что она очень односторонняя и что «Реалу» больше повезло», — приводит слова Каррагера AS со ссылкой на CBS.