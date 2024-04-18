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«Милан» летом рассмотрит предложения о продаже двух своих полузащитников — Football Italia

«Милан» летом рассмотрит предложения о продаже двух своих полузащитников — Football Italia
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Итальянский «Милан» в следующее трансферное окно рассмотрит предложения о продаже полузащитников Ясина Адли и Исмаэля Беннасера. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, в идеале «россонери» продали бы только одного из этих футболистов, но если клуб получит выгодные предложения по обоим игрокам сразу, то не исключается продажа и Адли, и Беннасера.

В нынешнем сезоне Адли провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

На счету Беннасера в этом сезоне 18 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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