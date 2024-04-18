Андрей Канчельскис высказался о противостоянии ЦСКА и «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящем финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 15 мая.

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«ЦСКА — «Зенит» отличное противостояние. Две классные команды, у которых есть свой стиль. Думаю, что будет много борьбы. Шансы всегда у всех есть. Вы же смотрите футбол: все кричали, что у «Реала» нет шансов пройти «Манчестер Сити», но они же прошли. Как реализовать эти шансы — это уже другое.

ЦСКА — команда амбициозная. В клубе работают адекватные люди. ЦСКА и «Зенит» противостояние двух хороших команд. Это две команды, которые работают в правильном направлении», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.