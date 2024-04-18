Колыванов: «Динамо» потеряло победный ключик, многим футболистам не хватает характера

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об ухудшении результатов московского «Динамо» в последних матчах чемпионата России.

«Никто не ожидал, что «Динамо» пропустит от «Ростова» четвёрочку. Причём выглядели беззубо. Потом поражение от «Спартака» — играли вроде бы хорошо, но допустили несколько ошибок в обороне. И «Уралу» в гостях проиграли, пропустив в самой концовке.

Мы многого не знаем, но, видимо, «Динамо» потеряло какой-то победный ключик. Много было комплиментов в их адрес, что они за чемпионство борются, что у них молодёжь хорошая, что забивают, бегут, играют красиво. В итоге всё куда-то улетучилось. Чтобы реально бороться за первое место, нужен характер, которого многим футболистам «Динамо» не хватает. Нужен мужик в центре поля, в обороне, чтобы подсказывал, руководил. А тут всем комплименты выдают, а стабильности нет.

Тренер — лицо команды. Он говорит команде, в какой футбол играть. По всей видимости, Личка что-то не донёс до футболистов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 23 матчей РПЛ «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В последних трёх турах чемпионата России бело-голубые проиграли три раза.