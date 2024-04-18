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Капелло: Анчелотти — величайший тренер в мире, его результаты доказывают это

Капелло: Анчелотти — величайший тренер в мире, его результаты доказывают это
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о соотечественнике Карло Анчелотти, возглавляющем мадридский «Реал», после того, как «сливочные» прошли в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/4 финала этого турнира «Манчестер Сити» (3:3, пен. 3:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Карло Анчелотти — величайший тренер в мире, его результаты доказывают это. Его сила заключается в адаптации стиля игры под характеристики его футболистов. Это помогает им становится лучше. Также у него есть сила и авторитет в раздевалке», — приводит слова Капелло журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, выездной ответный матч с «Манчестер Сити» «сливочные» завершили вничью со счётом 1:1 (первый матч 3:3) и оказались точнее соперника в серии пенальти (4:3). После первых ударов мадридцы уступали в послематчевой серии 0:1, но переломили её ход.

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