Ринат Билялетдинов: Дзюба — атакующий потенциал «Локомотива», хорошо, если он останется

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мыслями о возможном продлении железнодорожниками контракта нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Дзюбе уже почти 36 лет, но в 2014 году в составе сборной Германии играл Клозе, которому было тоже 36 лет. Этот возраст, что надо. Опыт никуда не денется. Нужно смотреть на физические показатели футболиста, мотивацию. Дзюба — это атакующий потенциал «Локомотива», его можно сохранить. Конечно, хорошо если Дзюба останется, но нужна внутренняя мотивация», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 19 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Локомотива» сомневается в продлении контракта с Артёмом Дзюбой. Нападающий в качестве возможного варианта продолжения карьеры рассматривает китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.