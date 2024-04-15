Радимов: Дзюба в такой форме, что не должен даже в заявку «Локомотива» попадать

Бывший российский футболист Владислав Радимов раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова за то, что специалист выпустил на замену нападающего Артёма Дзюбу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:3), а также высказался о форме 35-летнего футболиста.

«Думаю, Галактионов уже понимает. Что? То, что начудил с заменами. Дзюба в такой форме, что не должен даже в заявку попадать… Почему он его выпустил? Может быть, чтобы не портить совсем отношения с Дзюбой. Потому что, если Дзюбу не выпустить, начнётся конфликт внутри. А он начнётся в любом случае. Либо Дзюба уедет в Китай, либо начнётся скандал», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 19 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.