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Игорь Колыванов рассказал о своём будущем в качестве главного тренера

Игорь Колыванов рассказал о своём будущем в качестве главного тренера
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Бывший нападающий сборной России и главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал своих планах на будущее.

— Ищете ли вы работу после ухода с поста главного тренера «Текстильщика»?

— Все специалисты, которые находятся вне своей любимой работы, конечно же, что-то ищут. Если будут достойные предложения, которые меня устроят, я с удовольствием пойду тренировать.

— С вами уже связывались из клубов?

— До конца сезона осталось совсем немного времени. Сейчас все сосредоточены на своих целях. Поживём — увидим, — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Колыванов возглавил «Текстильщик» в июне 2022 года. 28 марта 2024 года пресс-служба «Текстильщика» объявила об уходе Колыванова из команды в связи с проблемами личного характера.

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