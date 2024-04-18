Швайнштайгер рассказал, как Моуринью отстранил его от основной команды «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Баварии», сборной Германии и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал, как Жозе Моуринью запретил ему тренироваться с основным составом английского клуба.

«Мне было очень грустно, потому что «Манчестер Юнайтед» был вторым клубом в моем сердце. Я много отдавал, когда играл, поэтому мне было грустно, но я не тот человек, кто побежит к журналистам и будет говорить об этом. Для меня важнее сосредоточиться на футболе оставаться собой.

Когда я прибыл на базу клуба в первый день, я тренировался со Златаном Ибрагимовичем. На следующий день, в мой день рождения, когда я вошёл в двери Кэррингтона (тренировочная база «Манчестер Юнайтед» — Прим. «Чемпионата»), там был Джон Мёрто (футбольный директор клуба), который сказал, что мне не разрешено заходить в раздевалку – так сказал тренер. «Мне пришлось попросить его принести мне мои бутсы и тренировочное снаряжение. Я спросил его, с кем тренируюсь, и он сказал, что есть команда до 16 лет, поэтому я пошёл и тренировался с ними.

«Первый раз кто-то извинился, когда я решил покинуть «Манчестер Юнайтед» ради Америки», — приводит слова Швайнштайгера ВВС со ссылкой на YouTube-канале The Overlap.