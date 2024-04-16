«Аякс» мечтает вернуть тен Хага из «Манчестер Юнайтед» — Вервей

Руководство амстердамского «Аякса» мечтает назначить наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на пост главного тренера клуба грядущим летом. Об этом сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей в интервью Soccer News.

По информации источника, нидерландский клуб также работает ещё над тремя вариантами на случай, если тен Хаг откажет.

Напомним, тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее Эрик уже возглавлял «Аякс», а также работал в «Утрехте», «Гоу Эхед Иглз» и во второй команде мюнхенской «Баварии».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков за 32 матча.