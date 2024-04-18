Со следующего сезона изменится формат Кубка Англии — The Guardian

С сезона-2024/2025 ожидаются изменения в формате розыгрыша Кубка Англии в части отмены переигровок матчей при ничейном результате. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) согласилась пересмотреть формат Кубка Англии. Теперь переигровки матча при ничейном результате будут отменены, начиная с первого раунда (в нынешнем розыгрыше переигровок не было, начиная с 1/4 финала). Если по итогам 90 минут будет зафиксирована ничья, команды будут ожидать дополнительные полчаса, а затем серия пенальти (если ничейный счёт сохранится).

Также АПЛ изменит свой календарь, чтобы матчи лиги больше не планировались одновременно с играми пятого раунда и 1/4 финала Кубка Англии. Сообщается, что внесённые изменения позволят начать сезон АПЛ позже, чем обычно.

«Более длительный летний перерыв позволяет всем клубам Премьер-лиги предоставить игрокам трехнедельный отдых летом. Это сделано с учётом рекомендаций экспертов медицинского и технического отделов, которые предпочитают более длительный период полного отдыха летом, а не короткий перерыв зимой",— приводит комментарий FA The Guardian.