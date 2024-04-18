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Сергей Веденеев: у «Спартака» осталось одно только имя

Сергей Веденеев: у «Спартака» осталось одно только имя
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев после ответного матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между сине-бело-голубыми и «Спартаком», который завершился со счётом 0:0, прокомментировал состояние московской команды.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«У «Спартака» некому забивать, а «Зенит» не забил, потому что вратарь хорошо сыграл. На стадионе много было зрителей. Сейчас международных встреч нет, поэтому любая игра подобных соперников вызывает интерес. Другое дело, что у «Спартака» одно имя только осталось. Играют средне и тренер ничего не сделает, когда нет игроков. Потеря Промеса оказалась невосполнимой. Какой бы тренер сегодня не пришёл, хоть десять тренеров, если у вас нет игрока, который забивает и отдаёт, что вы хотите?» — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Нуриахметовой.

На данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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