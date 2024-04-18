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«Не потерплю, чтобы мою честь порочили». Кейта — об отстранении «Вердером» до конца сезона

«Не потерплю, чтобы мою честь порочили». Кейта — об отстранении «Вердером» до конца сезона
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Полузащитник «Вердера» Наби Кейта отреагировал на своё отстранение немецким клубом до конца сезона за то, что футболист отказался ехать на игру 29-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:5), после того как узнал о непопадании в стартовый состав.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Бонифасе – 25'     2:0 Джака – 60'     3:0 Вирц – 68'     4:0 Вирц – 83'     5:0 Вирц – 90'    

«С самого начала карьеры, где бы я ни был, у меня никогда не возникало проблем с дисциплиной, и я всегда старался быть примером для подражания. Поэтому я не потерплю, чтобы мою честь порочили.

Обращаюсь к болельщикам: я хочу, чтобы вы знали, я сражаюсь на каждой тренировке, чтобы радовать вас каждые выходные. Тренируюсь и выкладываюсь на пределе своих сил», — приводит слова Кейта Sport1.

Напомним, в нынешнем сезоне Кейта принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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