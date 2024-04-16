«Вердер» отстранил Наби Кейта до конца сезона

Бременский «Вердер» отстранил полузащитника Наби Кейта до конца сезона за то, что футболист отказался ехать на игру 29-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:5), после того как узнал о непопадании в стартовый состав, сообщает пресс-служба «Вердера» на официальном сайте.

Также сообщается, что клуб оштрафовал полузащитника на значительную сумму. 28-летний футболист больше не будет тренироваться с командой и находиться в раздевалке первой команды.

«Мы как клуб не будем мириться с поведением Наби. Он подвёл свою команду в сложный момент, связанный с нашей недавней формой и наличием игроков в составе, и поставил свои интересы выше интересов команды. Мы не можем этого допустить. На данном этапе сезона нам нужна полная концентрация на оставшихся играх и команда, которая держится вместе. Вот почему нам не оставили альтернативы», — приводит слова руководителя команды Клеменса Фритца пресс-служба клуба.