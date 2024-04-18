«Атлетико» определился с главной трансферной целью для усиления защиты — Footmercato

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести центрального защитника французской «Ниццы» Жан-Клера Тодибо в летнее трансферное окно, сообщает Footmercato.

По информации источника, испанцы готовы потратить крупную сумму денег на экс-защитника «Барселоны», так как считают его приоритетной целью для клуба.

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Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 24-летнему футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Тодибо принял участие в 27 матчах «Ниццы» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.