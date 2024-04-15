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Гризманн может продлить контракт с «Атлетико» на фоне слухов о воссоединении с Месси в МЛС

Гризманн может продлить контракт с «Атлетико» на фоне слухов о воссоединении с Месси в МЛС
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Нападающий сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн может остаться в чемпионате Испании и продлить контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, срок контракта Гризманна с «Атлетико» истекает в 2026 году, однако клуб уже сейчас рассчитывает продлить соглашение с французским форвардом.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и несколько клубов МЛС. Главным претендентом на чемпиона мира называется «Интер Майами», за который выступают экс-игроки из «Барселоны», с которыми он несколько лет выступал вместе: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 41 матче во всех турнирах за клуб, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость 33-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Довбик – 4'     1:1 Гризманн – 34'     2:1 Корреа – 45+6'     3:1 Гризманн – 50'    
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